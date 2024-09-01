Kritik görüşmeden ilk fotoğraf... Özel, Yavaş ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 21:18
Kritik görüşmeden ilk fotoğraf... Özel, Yavaş ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi
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Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, tüzük ile ilgili önerilerini almak için bugün CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Buluşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gölbaşı’ndaki Mogan Tesisleri’nde bir araya gelen Özel’e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.



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