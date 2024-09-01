Kritik görüşmeden ilk fotoğraf... Özel, Yavaş ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, tüzük ile ilgili önerilerini almak için bugün CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Buluşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gölbaşı’ndaki Mogan Tesisleri’nde bir araya gelen Özel’e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.
Özgür Özel haberleri Mansur Yavaş haberleri Kemal Kılıçdaroğlu haberleri CHP haberleri tüzük haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin kaybettiği kentte 'istifa' depremi
- Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti!
- Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu
- 'Bu gençlerin ebedi Başkomutanları Atatürk'tür'
- Uzman çavuşları ‘kiralayıp’ darbettirdi!
- Ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı
- Komandolar araziye indi!
- Yangından etkilenen alanlar yapılaşmaya açıldı
- Rusya'dan Türkiye iddiası
- 'Ne diyeceklerdi, 'Trikopis'in askerleriyiz' mi?'