'Kötü muamele' soruşturması başlatılmıştı: Özgür Özel'den gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın ailesine ziyaret

Yayınlanma: 31.08.2024 - 18:26

Güncelleme: 31.08.2024 - 18:26

CHP Lideri Özgür Özel, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir ve kızı Vera Kahraman'ı ziyaret etti.

Özel, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel, "Hepimizin yerine Silivri Cezaevi'nde haksız yere tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'a yapılan kötü muamele hakkında bilgi almak için değerli eşi Meriç Demir Kahraman'la ve duyduklarından olumsuz etkilenmesinden endişe ettiğimiz sevgili kızı Vera’yla biraz olsun hoşça zaman geçirmek için bir aradayız. Pazartesi günü delilleri ile birlikte suç duyurusunda bulunup yaşananların tüm merci, mecra ve aşamalarda takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

Hepimizin yerine Silivri Cezaevi'nde haksız yere tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'a yapılan kötü muamele hakkında bilgi almak için değerli eşi Meriç Demir Kahraman'la ve duyduklarından olumsuz etkilenmesinden endişe ettiğimiz sevgili kızı Vera’yla biraz olsun hoşça zaman geçirmek… pic.twitter.com/ZP7ZGhtDlw — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 31, 2024

EŞİ DUYURMUŞTU

Tayfun Kahraman'ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü muameleyi duyurmuştu.

Meriş Demir Kahraman, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bugün, 29 Ağustos 2024’te, eşim ve kızımın babası Dr. Tayfun Kahraman MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken, kendisine eşlik eden kolluk güçleri, sabahtan itibaren 6 buçuk saat boyunca, kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek… — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) August 29, 2024

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Kolluk personeli tarafından uygulanan kötü muameleye karşı sosyal medyada tepki yağmıştı.

Olayın duyulmasının ardından Tayfun Kahraman'ı hastaneye götüren personel hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise idare soruşturma başlatılmıştı.