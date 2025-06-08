KRT'de direniş 5. gününde: Gazeteciler mücadeleyi büyütmekte kararlı

Ücretleri ödenmeyen, kötü çalışma koşulları ve keyfi uygulamalara maruz kalan KRT TV çalışanlarının 28 Mart’ta başlattığı direniş 5. gününde sürüyor. Emekçiler, ofis içinde sürdürdükleri iş bırakma eylemi kapsamında bu kez bayramlaşma programı düzenledi. Programa çok sayıda siyasi parti temsilcisi, meslek örgütü ve gazetecinin yanı sıra kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de katıldı.

Bayramlaşma programına TİP Genel Başkanı Erkan Baş, SOL Partili Alper Taş, Saadet Partisi milletvekili Mustafa Kaya, DEM Parti milletvekili Kezban Konukçu, gazeteci Zafer Arapkirli ve İstanbul Barosu'ndan avukatlar katıldı. Programa katılanlar, KRT emekçileriyle dayanışma içinde olacaklarını vurguladı.

Etkinlik sonrası çalışanlar adına açıklamayı gazeteci Fatih Yapıcı okudu. Yapıcı, yaşananların sadece bir “ödeme krizi” değil, aynı zamanda bir “editoryal bağımsızlık krizi” olduğunun altını çizdi.

“Bayramda neden ailelerimizin yanında değil de burada, işyerimizdeyiz? Çünkü yaşadığımız sorun sadece maaşların ödenmemesi değil; patron baskısı, bağımsız gazeteciliğin yok sayılması ve temel hakların gasp edilmesidir,” denildi.

Açıklamada, 2023 sonbaharında kanalın Fırat Bozfırat tarafından satın alınmasıyla başlayan sürecin, keyfi işten çıkarmalar, kadro istikrarsızlığı ve düşük ücret politikalarıyla derinleştiği belirtildi.

“Editoryal bağımsızlığın yok edildiği, düşük ücretin kalıcı hale getirildiği, yayın çizgisinin kamuoyu tarafından anlaşılamadığı bir ortamda çalışmaya zorlandık,” ifadeleri kullanıldı.

"MUHATAP ALINMADIK, SADECE SUSMAMIZ İSTENDİ"

Çalışanlar, defalarca talepte bulunmalarına rağmen muhatap alınmadıklarını, yalnızca oyalandıklarını vurguladı. En son ödeme tarihi olarak bildirilen 4 Haziran’da da maaşların ödenmediği belirtildi.

Ayrıca işveren tarafından çalışanlara “kademeli işten çıkarma” teklifi sunulduğu, bu teklifin gayri ahlaki bulunduğu ve reddedildiği açıklandı.

BOZFIRAT’TAN YENİ TARİH: 27 HAZİRAN

İşveren Bozfırat’ın, çalışanlara 27 Haziran’ı yeni ödeme tarihi olarak ilettiği ancak bu beyanı yazılı olarak taahhüt etmediği belirtildi. Ayrıca vaat edilen bayram ödemesinin de gerçekleşmediği ifade edildi.

“Patronun iyi niyet beyanı bir yazılı belgeye bile dönüşmedi. Emekçilerin sabrı artık tükenmiştir,” denildi.

KRT YÖNETİMİNE TEPKİ: “ŞEFFAFLIK YOK, KRİZ MASASI YOK”

KRT yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığı da vurgulandı. Açıklamada geçen “acil eylem planı”, “bağımsız denetim” ve “çalışan temsilcileriyle kriz masası” iddialarının gerçekle ilgisi olmadığı ifade edildi.

“Ne bir eylem planı var, ne de bir kriz masasında temsil ediliyoruz. Bu açıklama, kamuoyunun tepkisini bastırmaya dönük, gerçekle ilgisi olmayan bir manevradır,” denildi.

TEMEL TALEPLER: HAKLARIN ÖDENMESİ VE BAĞIMSIZLIK

Çalışanlar, direnişin yalnızca ücret mücadelesi olmadığını belirterek, taleplerini şöyle sıraladı:

10 Haziran’a kadar tüm hak edişlerin eksiksiz ödenmesi

Yayın çizgisinde bağımsız gazeteciliğin yeniden tesis edilmesi

KRT’nin kamu yararına yayın yapan bir kanal olması için adım atılması

“Bu direniş sadece KRT çalışanlarının mücadelesi değil, tüm basın emekçileri için bir örnektir,” ifadeleriyle açıklama sonlandırıldı.