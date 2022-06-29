Kruvaziyerde Kuşadası zirvede

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:13

2022 yılı 1 Ocak-19 Mayıs tarihleri arasında 130 kruvaziyer, 81 bin 488 yolcusuyla limanlara geldi. Yılın ilk yarısında Kuşadası 68 gemiyle ilk sıraya yerleşti, İstanbul ise 26 gemiyle 2.nci oldu.

2022 yılında Alidaş Alanya Limanı’na altı gemi 4 bin yolcu, Antalya Port Akdeniz Limanı’na 26 gemi 26 bin 250 yolcu, Bodrum Yolcu Limanı’na 138 gemi 190 bin yolcu, Bozcaada Limanı’na 15 gemi 7 bin 500 yolcu, Çanakkale Limanı’na 45 gemi 30 bin yolcu, Ulusoy Çeşme Limanı’na 77 gemi 30 bin yolcu, Dikili Limanı’na 11 gemi 4 bin 250 yolcu, İstanbul Salıpazarı Kruvaziyer Limanı-Galataport’a 200 gemi 627 bin yolcu, TCDD İzmir Alsancak Limanı’na 34 gemi 17 bin yolcu, Ege Port Kuşadası Limanı’na 490 gemi 500 bin yolcu, Marmaris Limanı’na 10 gemi 25 bin yolcu olmak üzere toplam 1052 kruvaziyer ve 1 milyon 461 bin yolcu bekleniyor. Bu yıl Kuşadası’na 490, İstanbul’a 200, Bodrum’a 138, Çeşme’ye 77, Çanakkale’ye 45, İzmir’e 34 ve Antalya’ya ise 26 geminin gelmesi, diğer limanlarla birlikte de 2022 yılı sonuna kadar 1052 kruvaziyer ve toplam 1 milyon 461 bin turistin Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Ege Bölgesi’nin “turizm cenneti” noktaları, taşıdığı çok sayıda yolcuyla “yüzen otel” olarak da adlandırılan kruvaziyerlere ev sahipliği yapıyor. 2022 yılında 490 gemiyle gelecek 500 bine yakın yolcuyla tarihindeki en yoğun kruvaziyer turist akınına uğrayacak.