Kubilay ve devrim şehitleri anılıyor: Kubilaylar ölümsüzdür

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk devrim şehitleri Asteğmen Kubilay ve silah arkadaşları bekçi Hasan ve bekçi Şevki Bey, 1930 yılında Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilişlerinin 95’inci yıldönümünde bugün İzmir Menemen’de anılacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da katılacağı anma etkinlikleri saat 10.00’da Yıldıztepe’deki Kubilay Anıtı’nda yapılacak resmi törenle başlayacak. Törene Tugay’ın yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, ADD Gençlik Kolları Genel Başkanı Nihat Arda Mercan, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü, meslek odalarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve İzmirliler yer alacak.
Törenin ardından geleneksel hale gelen “Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu” 19’uncu kez düzenlenecek. Resmi programın sona ermesiyle birlikte yurttaşların katılımıyla Yıldıztepe’ye yürünecek, Kubilay Anıtı ve şehitlik ziyarete açılacak.