Kubilay’a ve laikliğe sahip çıkıyoruz

Yayınlanma: 19.12.2024 - 16:00

Güncelleme: 19.12.2024 - 16:14

İzmir’in Menemen ilçesinde 23 Aralık 1930 yılında Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki çeşitli etkinliklerle anılacak. 23 Aralık 1934 tarihinde Cumhuriyet gazetesinin başlattığı “Kubilay Anıtı yapılsın” kampanyası ile Menemen’deki Yıldıztepe’ye yapılan anıta çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak resmi törenin ardından yurttaşlar “laiklik” yürüyüşü düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılacağı yürüyüş sonrası 10 kilometrelik “Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu” saat 10.00’da başlayacak.

CUMHURİYET’TEN ANLAMLI SERGİ

Cumhuriyet gazetesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 23 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu tarafından hazırlanan sergi sanatseverlerle buluşacak. Sergi açılışının ardından Cumhuriyet gazetesi yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt’un katılacağı “laiklik toplantısı” yapılacak. Toplantıda “Şehit Kubilay’ın Işığında Laiklik İlkesi” başlıklı panel düzenlenecek.