Küçük çocuk parasını düşürdüğü anıtta mahsur kaldı

Arnavutköy’de Şehitler Anıtı’na düşürdüğü parasını almak için giren bir çocuk, orada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan çocuk anıttan kurtardı.

Küçük çocuk parasını düşürdüğü anıtta mahsur kaldı
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 12:21

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda iddiaya göre, bir çocuk Şehitler Anıtı’na parasını düşürdü. Küçük çocuk parasını almak için girdiği anıt içerisinde ise mahsur kaldı.

Çocuk, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından çocuk kurtarıldı.

Küçük çocuğun elindeki parayı anıtın içerisine düşürdüğü daha sonrasında parayı almak için içeriye girdiğinde dar alanda sıkışıp hareket edemediği öğrenildi. Çocuğun anıttan çıkarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.


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