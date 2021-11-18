Küçük müzisyenden büyük iş

18 Kasım 2021 Perşembe, 18:43

ABD’nin Boston şehrinde yaşayan Türk anne, ABD’li babanın oğlu 16 yaşındaki Michael Farkquarson, kemanıyla yardım kuruluşu gibi çalışıyor.

Michael, 2019 yılında bir yardım etkinliği yapmaya karar verdi. Kendisi ders alarak öğrendiği keman çalma tekniklerini ders alma şansı olmayan çocuklara ücretsiz ders vererek başladıkları yardım, daha sonra topladıkları parayla enstrüman alıp o çocuklara dağıtılmaya başlandı. Bunu uluslararası hale getiren Michael, deprem sonrası Haiti’deki çocuklara enstrüman yardımı yaptı.

Michael ve arkadaşları bu yardımlarının büyük ilgi görmesi üzerine bu kez de Türkiye’ye etkinlik yapmaya karar verdi. Türk ve ABD vatandaşı Michael’ın ekibinde Türkiye’den İstanbul Devlet Konservatuarı'nda okuyan uluslararası ödüllü piyanist Can Saraç ve yine uluslararası ödüllü kemancı Naz Türkmen var.

Gençler örgütlenerek müzik eğitimine erişemeyen yetenekli gençlere bazen yüzyüze, bazen zoom üzerinden müzik dersi veriyorlar. Yardım toplayıp bu parayla okullara enstrüman alıyor ve müzik programları yapıyorlar. Müzik eğitiminin isteyen her çocuğun ulaşabileceği bir şans olmadığını bildikleri için bu konuda kendi işbirlikleri ile sosyal adaleti sağlamaya çalışıyorlar. “Care-To-Share” isimli yardım kurumlarına ulaşmak isteyenler için web adresleri caretoshare.info Gençler, müzik eğitimi almak ya da büyükler, gençlere yardım yapmak için katkılarınızı ve ilginizi bekliyorlar.

Kültür Sanat Servisi