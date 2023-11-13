Küçükçekmece Belediyesi'nden öğrenci yurtlarına asansör denetimi

Küçükçekmece Belediyesi, son günlerde öğrenci yurtlarında artan ölümlü ve yaralanmalı kazalar sonrası ilçedeki öğrenci yurtlarında asansör denetimi başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 16:01
Küçükçekmece Belediyesi'nden öğrenci yurtlarına asansör denetimi
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir öğrenci yurdunda yaşanan gıda zehirlenmesi sonrası aşevinin kapılarını öğrencilere açan Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki yurtlarda asansör denetimlerini sürdürüyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmeceli öğrencilerin güvenli bir öğrencilik yaşamı sürmesi ve herhangi bir ihmal sonucu yaşanabilecek olumsuzluklara sebebiyet vermemek için denetimlerine ilçe genelindeki tüm yurtlarda devam edecek.


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