Küçükçekmece Belediyesi'nden öğrenci yurtlarına asansör denetimi

Yayınlanma: 13.11.2023 - 16:01

Güncelleme: 13.11.2023 - 16:02

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir öğrenci yurdunda yaşanan gıda zehirlenmesi sonrası aşevinin kapılarını öğrencilere açan Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki yurtlarda asansör denetimlerini sürdürüyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmeceli öğrencilerin güvenli bir öğrencilik yaşamı sürmesi ve herhangi bir ihmal sonucu yaşanabilecek olumsuzluklara sebebiyet vermemek için denetimlerine ilçe genelindeki tüm yurtlarda devam edecek.