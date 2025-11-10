Küçükçekmece'de iş yerinde silah sesi duyan mahalleli ekiplere haber verdi; 1 kişi ölü bulundu

Olay, saat 19.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerinden silah seslerinin gelmesinin ardından binada yaşayan kişiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde iş yerinde 1 kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM NEDENİYLE POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin iş yerinde incelemelerde bulunmasının ardından polis, şüpheli ölüme ilişkin inceleme başlattı.