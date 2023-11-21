Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Küçükçekmece Gölünde, 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset adli tıp morguna kaldırıldı.
Küçükçekmece Fatih Mahallesi E-5 Karayolu yan yolda, saat 15.00 sıralarında; Küçükçekmece Gölü’nde su yüzeyinde hareketsiz yatan birini gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DÜŞME VEYA İNTİHAR İDDİASI
Ceset, dalgıç polisler ve itfaiye ekiplerince gölden çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin 30 yaşlarında Hakan K.’ye ait olduğu belirlendi. Yapılan polis ve savcı incelemesinde cesedin üzerinde herhangi bir darp izinin olmadığı öğrenilirken, şahsın düştüğü veya intihar ettiği üzerinde duruluyor.
İncelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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