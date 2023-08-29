Küçükçekmece’de atık kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 15:12

Güncelleme: 29.08.2023 - 15:17

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan atık kağıt geri dönüşüm tesisinde, saat 13.20 sıralarında yangın çıktı.

Yangın iddiaya göre, tesisin bahçesinde depolanan atık kağıtların olduğu bölüme sigara izmariti atılması nedeniyle meydana geldi.

ALEVLER ATIK KAĞIT BALYALARINA SIÇRADI

Alevler kısa sürede büyüyerek atık kağıt balyalarına sıçradı.Çalışanların yangın tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalınca itfaiyeye haber verildi.

İtfaiye ekipleriyle polis, sağlık ve zabıta ekipleri Dereboyu Caddesi’ne sevk edildi. Yangına Küçükçekmece ve Bahçelievler itfaiye ekipleri müdahale etti.

CADDE TRAFİĞE KAPANDI

Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra uzun süre soğutma çalışması yaptı.