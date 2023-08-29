Küçükçekmece’de atık kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın!
İstanbul Küçükçekmece’de atık kağıtların toplandığı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Sigara izmaritinden kaynaklandığı iddia edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan atık kağıt geri dönüşüm tesisinde, saat 13.20 sıralarında yangın çıktı.
Yangın iddiaya göre, tesisin bahçesinde depolanan atık kağıtların olduğu bölüme sigara izmariti atılması nedeniyle meydana geldi.
ALEVLER ATIK KAĞIT BALYALARINA SIÇRADI
Alevler kısa sürede büyüyerek atık kağıt balyalarına sıçradı.Çalışanların yangın tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalınca itfaiyeye haber verildi.
İtfaiye ekipleriyle polis, sağlık ve zabıta ekipleri Dereboyu Caddesi’ne sevk edildi. Yangına Küçükçekmece ve Bahçelievler itfaiye ekipleri müdahale etti.
CADDE TRAFİĞE KAPANDI
Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra uzun süre soğutma çalışması yaptı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyin sağlığının gizli kahramanı
- Bunun adı IMF programı!
- Bahçeli'den Akşener'e ilk yanıt
- Bankalardan mevduat faizi kararı
- Artık 'yerli' değiller!
- Bir avuç zenginin elinde tarumar edilen doğamız...
- Sabancı çiftini çocukları mı kurtardı?
- Yolun sonu kupa!
- Çocuk sesi duymadan uçmanın bedeli belli oldu!
- Türkiye için en büyük tehdide dikkat çekti