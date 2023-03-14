Küçükçekmece’de bir binada yıkım sırasında çökme yaşandı

Küçükçekmece’de metruk bir binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 10:45
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde yıkımı yapılan bir binada çökme meydana geldi. 

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Kısmi çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ekiplerin incelemesinin sürdüğü aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

 


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