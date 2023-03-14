Küçükçekmece’de bir binada yıkım sırasında çökme yaşandı
Küçükçekmece’de metruk bir binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde yıkımı yapılan bir binada çökme meydana geldi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısmi çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ekiplerin incelemesinin sürdüğü aktarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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