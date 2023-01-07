Rize'de yolun dere yatağına çökmesi kamerada

Yayınlanma: 07.01.2023 - 20:27

Güncelleme: 07.01.2023 - 20:27

İlçenin Şairler Mahallesi'ndeki Şairler Deresi'nde, taşkın önlenmesi amacıyla istinat duvarı çalışması başlatıldı. Ekiplerin güvenlik önlemi alarak tek şeridini ulaşıma kapattığı mahalle yolu, aniden dere yatağına çöktü. Bu sırada çalışmaları izleyen 1 kişi, son anda kaçarak kurtuldu. Yolun çökme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mahallede yaşayan Nusret Baltacı, "Yolda onarım çalışması vardı. Ulaşım tek şeritten veriliyordu. Sabah saatlerinde yağmurun şiddetini artırmasıyla yolun kapalı şeridi çöktü. Bu derede daha önce de taşkınlar oluyordu. Bu sabah da yol dereye çöktü" dedi.