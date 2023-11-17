Küçükçekmece’de doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:40

Güncelleme: 17.11.2023 - 16:18

Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki bir binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

İstanbul Valiliği açıklamasına göre, doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı