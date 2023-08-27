Küçükçekmece'de kaza yapan otomobil dereye uçtu: 8 yaralı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 20:24

Güncelleme: 27.08.2023 - 20:24

Kaza, 18.00 sıralarında İstasyon Mahallesi, Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre 34 BG 0903 plakalı hafif ticari araç, ters yönden gelen 34 DE 8116 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil dereye uçtu.

Çevre bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dereye uçan otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif ticari araçta bulunan 4 kişide yaralandı. Yaralanan toplam 8 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören motosiklet sürücüsü Ali Akdemir, "Kırmızı yanıyordu ışıklarda, araçlar duruyordu. Yeşil yanınca hafif ticari araç hızını hiç kesmeden hızlıca geçti. Geçerken de aynı anda iki araç tersyönden benim durduğum yönden sağa dönmeye kalkarken ticari araç kırmızıya vurduğu gibi takla atarak aşağı uçtu, dereye uçtu" dedi.