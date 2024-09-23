Küçükçekmece'de kontrolden çıkan servis minibüsü binaya çarptı
Küçükçekmece'de, kontrolden çıkan servis minibüsünün çarptığı binada hasar oluştu.
Ersin A. idaresindeki 34 LZP 846 plakalı servis minibüsü, Sultanmurat Mahallesi Serbest Sokak'ta bir binanın bahçe duvarına ve giriş kapısına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarken, binanın bahçe duvarı ile giriş kapısında hasar oluştu.
Minibüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: #küçükçekmece #Minibüs
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