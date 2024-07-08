Küçükçekmece'de polisten kaçan şüpheliler çatıdan bina boşluğuna düştü

Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:22

Güncelleme: 08.07.2024 - 17:23

İstanbul Küçükçekmece'de hırsızlık için tekstil atölyesine giren iki şüpheli, polisleri görünce kaçmaya başladı. Peşlerinden polisin geldiğini gören şüpheliler çatıya çıkınca bina boşluğuna düştü. İki şüpheli de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. iddiaya göre, mahalledeki bir tekstil atölyesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisleri görünce kaçan şüpheliler, binanın çatısına çıktı. Çatıdan da kaçmaya çalışan Pakistanlı Süleyman Khan ve Numan Raza bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince bina boşluğundan çıkarılan şüpheliler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BUNLAR HIRSIZLIK YAPIYORDU"

Mahalle sakini İsa Kara, "Polisler bunları kovalıyor, hırsızlık yapıyorlardı. Herkes biliyordu ama suçüstü yapılmadığı için işlem yapılmıyordu. Yine hırsızlık yaparken polisler geldiler yakalanmamak için kaçarken apartman boşluğuna düşmüşler. Bu binaları bildikleri için çatılardan kaçmaya çalışmışlar ama düşmüşler" dedi.