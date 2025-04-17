Küçükçekmece'de yurt tadilatında yangın: 3 işçi dumandan etkilendi

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı öğrenci yurdunun tadilatı sırasında çıkan yangın, kısa sürede söndürülürken 3 işçinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Küçükçekmece'de yurt tadilatında yangın: 3 işçi dumandan etkilendi
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DHA
Yayınlanma: 17.04.2025 - 17:44

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kartalepe Mahallesi D-100 Yan yol kenarında bulunan 5 katlı binada çıktı.

Yurt binası tadilatı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından işçiler binayı tahliye etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri yan yoldaki çalışmaların aksamaması için araç trafiğini durdurdu. Yangın kısa sürede söndürülürken 3 işçinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Ekiplerin çalışmasının bitmesi üzerine D-100 yan yol trafiğe tekrar açıldı.

 


Etiketler: #küçükçekmece #Yangın

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