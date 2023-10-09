Kudüs turuna giden Türk kafilesi yurda döndü: 'Havada barut kokusu ve yerlerde bombaların izleri vardı'

Yayınlanma: 09.10.2023 - 15:48

Güncelleme: 09.10.2023 - 15:48

4 günlük Kudüs turu için Almanya'nın Düsseldorf kentinden İsrail'e giden 37 kişilik Türk grubu 'Aksa Tufanı'na tanık oldu.

Gezinin son iki gününde bombaların patlamasına şahit olan Türk yolcular dün gece Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla Tel-Aviv'den İstanbul'a geldi.

Almanya yolculuğu öncesi Kudüs'te yaşanılanları anlatan Türk kafile saldırılardan psikolojik olarak çok yıprandıklarını ve Müslüman olduğu için baskı gördüklerini söylediler.

"MESCİD-İ AKSAYA GİRMEK İSTEDİK; BİZİ ORAYA SOKMADILAR"

Kafile olarak 4 günlük tur için Kudüs'e gittiklerini ifade eden İslam Toplam Milli Görüş Düsseldorf Bölgesi Eğitim Müdürü Ahmet Koçyiğit, "Bizler dört günlük Kudüs turuna çıktık. Grubumuzda 37 kişi vardı. Sağ salim gittik geldik ama son iki günde bayağı bir problemler yaşadık. İsrail'in askerleri ve toplumu tarafından hem fiziki hem de psikolojik olarak kafilemiz baskı gördü, Müslüman olduğumuz için. Biz oradayken bizim grubumuzda hayatında bomba sesi duymayan insanlar orada yüzlerce bombayı kendi başlarında patlıyormuş gibi hissettiler. En büyük problem, biz Mescid-i Aksa'ya girmek istedik bizi oraya sokmadılar. Tabi orada Almanya'da yaşayan Türkler ve Müslümanlar olarak bir camiye alınmamanın psikolojik bozgunluğunu grup olarak yaşadık. Orada mesala bir sivili İsrail askeri alıyor bütün toplumun içinde yere yatırıyor. Orada grubumuzdaki gençler bu görüntüleri görünce çok yıprandı. Allah kimsenin başına böyle birşey vermesin. Başta genel başkanımız olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava Yolları yetkililerine teşekkür ediyorum. Orada sadece canla başla çalışan aktif olarak çalışan, her türlü tehlikeye rağmen çalışan bir tek Türk Hava Yolları var" dedi.

"İSRAİL POLİSİ BENİ HAVALİMANINDA BEKLETTİ"

Turun son ikinci gününde görmedikleri yeri gezmedikleri sırada bombalı saldırılara maruz kaldıklarını ifade eden Fatih Öztürk ise şöyle konuştu:

"Son günden bir gün önce Mescid-i Aksa'ya gidecektik. O sabah zaten bombalar atılmaya başladı. Havada barut kokusu ve yerlerde bombaların izleri vardı. Hem bombaların sesini duyduk hem gördük. Zaten bombaların birkaçı Kudüs'ün 5 km ilerisine atılmış rehberimize göre. Bizim rehberimiz herşeye rağmen tura devam etti. Öğle namazı için Mescid-i Aksa'ya gelmiştik oraya da girmek istemiştik öğle namazı kılmak için.

Girmemize izin vermediler grupta çok genç var diye. Namaz bittikten herkes dağıldıktan sonra bizi içeri aldılar. Gelirken de havalimanında sıkıntı yaşadık. Uçaklar olmadığı için son anda uçak bulduk Türk Hava Yolları üzerinden. Uçağa binebilmek için yarım saatimiz kalmıştı. Herkes uçağa bindi bir tek ben kalmıştım. Beni geçirmediler 15-20 dakika beni orada tuttular. Tel-Aviv havalimanına hem girerken hem çıkarken beni 20 dakika nedensiz beklettiler."