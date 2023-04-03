Ürdün Kralı: İsrail'in, Kudüs'teki ihlallerine karşı durmalıyız

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 07:33

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 07:34

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, resmi davet üzerine ülkeye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkent Amman'da görüştü.

Görüşmede, Kudüs ve Filistin Toprakları Baş Müftüsü Muhammed Hüseyin ve Kudüs Patriği III. Theophilus gibi önde gelen Hıristiyan ve Müslüman din adamları ile kanaat önderleri de hazır bulundu.

Ürdün Kralı, burada yaptığı açıklamada, "Kudüs'te Hıristiyan ve Müslümanlar için kutsal kabul edilen mekanlara dönük İsrail'in artan ihlallerini durdurmak hem bizim hem her Müslümanın görevidir" dedi.

Kral 2. Abdullah, uluslararası topluma, bazı İsrailli yetkililerin yaptığı ırkçı ve dışlayıcı açıklamalara karşı çıkma çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Ürdün Kralının kendine yaptığı davetin, İsrail'in Kudüs'ün kimliğini değiştirmek için yürüttüğü keyfi çalışmalara karşı Filistin halkının direnişine verilen desteği gösterdiğini kaydetti.

Abbas, İsrail işgalinin sona ermesi için her alanda mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Açıklamada, Abbas'ın Ürdün ziyaretine ilişkin başka ayrıntıya yer verilmedi.