'Küfür' tartışması: İş arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Olay, dün Uşak merkeze bağlı Ünalan Mahallesi’nde bulunan Üçgen Park’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, parkta bir kişinin bıçakla yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından bıçaklanan 25 yaşındaki E.K., önce özel bir hastaneye, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturmada, olayı gerçekleştiren kişinin M.K. (39) olduğu tespit edilirken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelinin otobüsle Konya iline gittiği belirlendi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada şahsın, Konya’nın Akşehir ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli M.K.’nin emniyetteki ifadesinde, daha önce iş arkadaşıyla tartışma yaşadığını, olay günü ise kendisine küfür edildiğini iddia ederek kavganın bu nedenle çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Uşak’a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan, dün bıçakla ağır yaralanan 25 yaşındaki E.K.’nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.