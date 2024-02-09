Kulisler hareketlendi... AKP'de yaşanan 3 kriz: 'Mutsuz AKP'liler orada toplandı'

Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:28

Güncelleme: 09.02.2024 - 09:28

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyaset kulisleri de ısınmaya başladı. Adaylar büyük ölçüde netleşirken; siyasi partilerin seçim öncesi tutumları da dikkatle izlenmeye devam ediyor.

Son olarak Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "İktidarı yerel seçimlerde zorlayan başlıklar, dönemsel olarak değişse de şu an en büyük kriz konularını, deprem bölgeleri, emeklilerin memnuniyetsizliği ve YRP’nin sadece İstanbul’da değil, taşrada AKP’ye vereceği zarar oluşturuyor" diye yazdı.

"ERDOĞAN’IN HATAY'DAKİ SÖZLERİ İŞE TUZ BİBER EKTİ"



Deprem bölgelerinde vadedilen çalışmaların çok zor ilerlediğini kaydeden Babacan, "Ekonomik kriz ve maliyetler çok yüksek olduğu için müteahhitlerin iş almak istemediği, deprem konutlarının teslimlerinin sürekli ötelenmesinin parti içinde sıkıntı yarattığı biliniyor. Özellikle bu bölgelerin milletvekilleri, seçim çalışmalarında zorluk yaşadıklarını aktarıyorlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hatay konuşmasındaki sözleri de işe tuz biber ekti" değerlendirmesini yaptı.

İkinci büyük sorunun emekliler ve dar gelirliler olduğunu söyleyen Babacan, şunları aktardı:

"Bayram ikramiyesinin artırılacağına ilişkin vaatlerin de pek işe yaramayacağı düşünülmüş olmalı ki, yeni başlıklar tartışılıyor. AKP’li belediyelerin emeklilere yönelik ne tür avantajlar sağlayacağı üzerinde çalışılıyor. Hatta Belediyeler Birliği ile protokol imzalayarak, tüm emeklilere ulaşım ve su başta olmak üzere indirimli hizmet sunmak amaçlanıyor. İndirim oranları, hangi hizmetlerin kapsamda olacağı alternatifli olarak çıkartılıyor.

Ayrıca, bakanlıklar ve kamu kurumlarının emeklilere dönük sunacağı avantajlar da araştırılıyor. Bu kapsamda elektrik ve doğal gaz indirimleri sürdürülebilir mi, kira desteği gibi bir başlık açılabilir mi, vergi istisnaları sağlanabilir mi diye bakılıyor. İktidar partisi, seçim sürecinde sıkıntıya düştükçe bu kartlardan birini sahaya sürecek."

YRP İLE İTTİFAK KRİZİ

Son olarak YRP ile ittifak anlaşmasına varılamamasının da kriz yarattığını söyleyen Babacan, "Yeniden Refah Partisi ile pek de ‘içten olmayan’ görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından AKP’lileri başka bir kaygı aldı. Son dönemde açıklanan YRP adaylarının büyük bölümünün eski AKP’li olması yerelde ciddi sıkıntı yaratıyor. Bu konudaki en iddialı transfer Şanlıurfa adayı Kasım Gülpınar olmuştu. Gülpınar depremi sadece kendisiyle kalmadı. Gülpınar eski arkadaşlarını da YRP’ye taşıdı. AKP’nin eski Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi YRP’den Karaköprü adayı, Hasan İzol Siverek adayı yapıldı. Faruk Septioğlu Elazığ’dan aday gösterildi. YRP, özellikle güçlü olduğu illerde neredeyse mutsuz tüm AKP’lileri topladı" diye yazdı.