AKP'de İstanbul alarmı

Seçimlerde önceliği İstanbul’a veren AKP’de “Seçim çantada keklik değil” değerlendirmesi yapılıyor. Başak Demirtaş’ın adaylıktan vazgeçmesi ve YRP’nin aday çıkarmasının İmamoğlu’nun kazanma şansını artıracağı belirtiliyor.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 09.02.2024 - 03:00
AKP'de İstanbul alarmı
Abone Ol google-news

Yerel seçimlere az bir süre kala partiler, başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere sahada çalışmalarına hız verdi. CHP, İYİ Parti, Cumhur İttifakı Zafer Partisi de İBB başkanlığı için adaylarını açıkladı. Ancak iktidar cephesinde, yapılan son değerlendirmelerde, “İstanbul’da seçimlerin çantada keklik olmadığı” konuşuluyor.

Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Murat Kurum’un “seçim kampanyası sürecini iyi yönettiği ancak kentte İmamoğlu’nun etkisinin de fazla olduğu” ifade ediliyor. Parti içinde İstanbul’da seçimin “neden kolay olmayacağına” yönelik şu görüşler dile getiriliyor: 

ESNAF ETKİSİ: CHP’nin yeniden aday gösterdiği mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzonlu olduğuna vurgu yapılıyor. İstanbul’un Karadeniz’den çok göç aldığı ve kentte Karadenizli nüfusunun fazla olduğu kaydedilirken “Karadenizli esnaf İmamoğlu’ndan yana tavır sergileyebilir” değerlendirmeleri yapılıyor. 

YRP ‘BÖLÜYOR’: AKP ile YRP arasında uzun süredir özellikle üç büyükşehir üzerinden yerel seçimlerde işbirliği görüşmelerinden “olumlu” bir sonuç çıkmadı ve YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara, İstanbul ve İzmir’de kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıkladı. YRP’nin kararı, AKP’de, “Partimizin oylarını böler” sözleriyle değerlendiriliyor. 

TÜRKEŞ ATADI: AKP’de Zafer Partisi’nin eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu’nu aday gösterdiği ve Karamahmutoğlu’nun da aynı Ekrem İmamoğlu gibi Trabzonlu bir isim olması nedeniyle “MHP’nin oylarını etkileyebileceği” konuşuluyor. Karamahmutoğlu’nu, ülkücü seçmenin “MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in hayattayken atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıdığına dikkat çekiliyor. 

DEMİRTAŞ ÇEKİLDİ: AKP’de, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın da adaylıktan çekilmesiyle birlikte “İmamoğlu’nun kazanma şansının arttığı” ileri sürülüyor. DEM Parti’nin de seçimlere bağımsız katılma kararı aldığı ve İstanbul’da aday çıkaracağını açıkladığı anımsatılırken İstanbul’daki Kürt seçmenin bir kısmının “İmamoğlu’na destek vereceği” ifade ediliyor. 

KAVUNCU’NUN ÖNÜNDE: İYİ Parti’nin, Buğra Kavuncu’yu aday gösterdiği anımsatılırken AKP’de, “İYİ Partililerin büyük bölümü İmamoğlu’nu destekliyor” değerlendirmesi yapılıyor.


İstanbul haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri Azmi Karamahmutoğlu haberleri Murat Kurum haberleri Buğra Kavuncu haberleri Başak Demirtaş haberleri Yeniden Refah Partisi haberleri AKP haberleri Zafer Partisi haberleri CHP haberleri Dem Parti haberleri İyi Parti haberleri yerel seçim haberleri yerel seçimler haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'da şüpheli ölüm: 1 hafta arayla aynı arazide 2. ceset bulundu

İstanbul'da şüpheli ölüm: 1 hafta arayla aynı arazide 2. ceset bulundu
Galatasaray için İstanbul'a gelmişti: Hannover'den Derrick Köhn açıklaması

Galatasaray için İstanbul'a gelmişti: Hannover'den Derrick Köhn açıklaması
İYİ Parti İstanbul’daki 6 ilçe adayını daha açıkladı

İYİ Parti İstanbul’daki 6 ilçe adayını daha açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir

Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk!

Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk!
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
Genç kaymakamlar rahatsız

Genç kaymakamlar rahatsız
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı: 'DEM Parti ile AKP arasında görüşme yoksa büyük bir eksiklik'

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı: 'DEM Parti ile AKP arasında görüşme yoksa büyük bir eksiklik'
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!