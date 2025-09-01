Kullanımı uygun olmadığı raporlanan ekipmana 1 milyon dolar verildiği ortaya çıktı: Paralar yine boşa gitti

İktidar orman yangınıyla mücadele kapsamında parayı düzenli olarak hava filosuna harcasa da sonuç değişmiyor. Kamuoyunda yer alan bilgiler ışığında orman yangınları sorununun yalnızca güçlü hava filosuyla düzeleceğini savunan iktidar, parayı doğru yerlere harcamıyor. Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında görevden alınmadan yaklaşık bir ay önce Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde “Havacılık Daire Başkanlığı” kurdu. Daire başkanlığına ise asker emeklisi helikopter/uçak pilotu Mahmut Okudan’ı getirdi. Okudan, 17 Temmuz 2024’te Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Muğla ve Orman Bölge Müdürlükleri bünyesinde Orman Havacılık İşletme Müdürlükleri kurdu. OGM’de sözleşmeli olarak çalışan Okudan’ın, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve diğer daire başkanlarının maaşının 3-4 katı maaş aldığı iddia ediliyor.

‘YARALANMALARA SEBEP OLUR’

Okudan’ın başkanlığını yaptığı müdürlüğün yaptığı fuzuli harcamalar, İletişim Başkanlığı’nın 22 Ağustos’ta yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı işbirliğinde yangınla mücadele kapsamında yaptıklarının istatistiklerinin yayımlandığı paylaşımda, 2023’te 64, 2025’te 32 PCADS atımı yapıldığı gösterildi. Yangınla mücadele noktasında kullanılan PCADS, vahşi yangınları söndürmek için “yağmur” etkisi yaratan bir ekipman olarak geçiyor. Yer seviyesinin belli bir seviye üstünden uçaklarla aşağıya bırakılan ekipman, 1 tonluk dökme sıvı paketini alevlere boşaltarak yangını söndürmeye yarıyor. Buna karşın edinilen bilgilere göre, OGM/ Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı’ndan bir heyetin Kayseri Hava İndirme Tugayı’nda söz konusu ekipmanı kullanarak yaptığı tatbikat sonucunda, “Yangınla mücadeledeki kara gücü ekiplerinin yaralanmasına neden olacağından bahisle ülkemizde kullanılması mümkün değildir” şeklinde olumsuz görüş bildirdiği de öğrenildi.

OLUMSUZ GÖRÜŞ SATIN ALINDI

Olumsuz görüşe karşın Okudan, göreve gelir gelmez ASFAT Şirketi aracılığıyla 1 milyon 250 bin dolara, ABD menşeli 250 PCADS set ürün satın aldırdı. 1 milyon 250 bin dolar verilerek satın alınan ürünün bir kısmı; 6 Şubat 2023’te, Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremlerin etkisiyle İskenderun limanında çıkan yangında, 16 Temmuz 2023’te, Hatay’ın Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınında, 24 Temmuz 2023’te, Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen orman yangınında kullanıldı. Burada kullanılan ekipmanlardan ilk atışta başarılı sonuç alınamayınca ikinci atışlar gerçekleştirilmedi. Kullanılan yangınlarda da ekipmanın tehlikesi, arazözlerin camının kırılmasıyla birlikte açığa çıktı. Uzmanlarca Türkiye’de kullanılması uygun olmayan ürünün satın alımındaki kamu zararının sorumlularının kim olduğu, İletişim Başkanlığı’nın paylaşımlarına göre 2023 ve 2025 yıllarında kullanılan PCADS’ların işe yarayıp yaramadığı, 2022 yılında alımı yapılan ve depoda bekleyen 154 PCADS setinin son kullanma tarihi merak edilen konular haline geldi.