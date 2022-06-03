Kültür Bakanlığı'nın ‘Başkent Kültür Yolu’ için çizdiği güzergâhta Anıtkabir'e yer verilmedi
Ankara’nın tarihi ve modern yüzünü yansıtmak için 70’i aşkın durakta, 300’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan Başkent Kültür Yolu Festivali’ne her yıl yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir alınmadı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Başkent Kültür Yolu Festivali Meclis gündemine taşındı. Ankara’nın tarihi ve modern yüzünü yansıtmak için 70’i aşkın durakta, 300’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan festival programına, her yıl yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir dahil edilmedi. İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, etkinliğinin logosunda bulunmasına karşın ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhının rotada yer almamasını eleştirdi. Oral, festivale ilişkin Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.
Oral, Ankara’nın ve Cumhuriyetin en anlamlı simgesi olan Anıtkabir’in programın hiçbir yerinde bulunmadığını vurgulayarak “Anıtkabir gerek manevi anlamı gerek mimari özellikleri gerekse de simgesel anlamıyla programın içinde yer almalıydı. Bakanlık açıklama yapmalı” dedi. Oral, Ersoy’a şu soruları yöneltti: “Etkinliğin Bakanlık dışında başka paydaşları var mı? Mekânlar kim tarafından belirlendi? Başkent Kültür Yolu’nda Anıtkabir’in olmama sebebi nedir? Açılış ya da kapanış programlarında Anıtkabir’de bir tören gerçekleşecek mi?”
2021’DE 2 MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİ
2021 yılında Anıtkabir’i yerli ve yabancı olmak üzere toplam 2 milyon 146 bin 892 kişi ziyaret etti. Anıtkabir Komutanlığı’nın verilerine göre, bu yılın ilk dört ayındaki ziyaretçi sayısı ise yerli ve yabancı toplam 249 bin 356 kişi oldu.
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