Gamze Akkuş İlgezdi'den Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 'maaş' sorusu

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, CİMER aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na en düşük ve en yüksek memur maaşlarını sordu.

Bakanlıktan gelen yanıtta, “Bakanlığımızda bekâr ve BES kesintisi olmayan lise mezunu; 13. derecenin 3. kademesinde memur unvanında görev yapan personele 6 bin 126 TL ödenmektedir” denildi. Maaş bordrolarının bakanlığın yanıtıyla çeliştiğine dikkat çeken İlgezdi, “Lise mezunu, en düşük memur maaşına 6 bin 126 TL diyen Kültür Bakanı’na sesleniyorum: Benim elimde 25 yıllık bir memurun 5 bin 33 liralık maaş bordrosu var. Siz ancak kendinizi kandırırsınız. Aradaki fark nerede? Size mi inanalım, bordrolara mı?” sorusunu yöneltti. İlgezdi, “Kültür ve sanat sektörü bitme noktasına gelmişken, sanatçılarımız kan ağlıyorken, bu paraları ne yapıyorsunuz? Siz daha Özel Kopyalama Harçları kesintilerinin nerelere harcandığının hesabını vermemişken şimdi de kültür ve sanat emekçisinin maaşına mı göz diktiniz?” tepkisini gösterdi.