Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un koltuğunu koruyacağı iddia ediliyor: 'Turist getiriyor, cumhurbaşkanı gözden çıkartmaz'

13 Haziran'da yapılması beklenen kabine değişikliğinin, beklenmedik şekilde ertelendiği öğrenildi.

AKP kulislerinden sızan bilgilere göre, hükümetin dış politika gündeminin yüksek tansiyonla devam etmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olası kabine revizyonunu bir süreliğine rafa kaldırdı. Parti kurmayları, değişiklik takviminin “1-2 ay sarkabileceğini” ifade ederken, bakanlıklar üzerindeki hesaplar da yeniden yapılmaya başlandı.

Bir AKP yetkilisi, “Böylesi bir dönemde kabineye yeni isimler sokmak yerine mevcut yapıyla istikrar sağlanmaya çalışılıyor. Uluslararası muhataplar açısından da belirsizlik yaratacak bir adım şu an için düşünülmüyor” yorumunu yaptı.

ERSOY HEDEFTE AMA KOLTUKTA KALIYOR

Son haftalarda adı en çok tartışılan bakanlardan biri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu. Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciası sonrası muhalefet cephesi tarafından sert şekilde eleştirilen Ersoy’un görevden alınacağı iddiaları Ankara’da yüksek sesle konuşuluyordu. Ancak kulislerden gelen son bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda net bir duruş sergilediği ve Ersoy’un “turizmdeki performansı” nedeniyle koltuğunu koruyacağı belirtiliyor.

Parti içinden bir kaynak, “Sayın Ersoy’un turizm sektörüne doğrudan etkisi var. 2024 yaz sezonu rekorlarla açıldı. Turist sayısı artıyor, gelirler yükseliyor. Cumhurbaşkanı için bu çok önemli. Ersoy teknik bir isim ve Erdoğan bu tip bakanlardan kolay vazgeçmez” dedi.

ERDOĞAN İNCE ELEYİP SIK DOKUYOR

AKP Genel Merkezi’nde konuşulanlara göre, kabine revizyonu Erdoğan’ın uzun süredir masasında. Ancak Cumhurbaşkanı, son dönemde yapılan bazı atamalarda “düşük performans” ve “sürpriz tepkiler” nedeniyle artık daha temkinli hareket ediyor. “Kimin nereye geleceği değil, nereye niye geldiği” daha çok sorgulanıyor.

Kulislere göre, özellikle ekonomi yönetimi ve iç güvenlik alanlarında bazı bakanlıkların performansları mercek altında. Ancak bu alanlardaki olası değişimlerin bile “ani bir hamleyle değil, uzun vadeli bir planlama ile” yapılacağı konuşuluyor.

GÖZLER YAZ SONRASINDA

Kabine değişikliğinin yaz sonuna kalabileceği, özellikle Eylül ayında Meclis açılmadan önce Erdoğan’ın kapsamlı bir değerlendirme yapacağı ifade ediliyor. “Şu an sadece isimler değil, sistemsel bazı değişiklikler de masada” diyen bir AKP yetkilisi, “Kabine revizyonu, sadece görevden alma ya da atama değil, yeni bir yönetim anlayışının da parçası olacak” sözleriyle dikkat çekti.