Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Altan Öymen için taziye açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükûmeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak da görev yapan eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın mesajında, "Eski Turizm ve Tanıtma Bakanlarımızdan, gazeteci ve siyasetçi Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Demokrasi kültürümüze, basın hayatımıza ve ülkemizin tanıtım politikalarına önemli katkılar sunan Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.