Yayınlanma: 03.04.2025 - 16:49

Güncelleme: 03.04.2025 - 16:49

Kültür ve Turizm Bakanığı 130 personel alımının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvuru şartlar neler?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

3 Nisan tarihinde başlayan personel alımı başvuruları 18 Nisan'a kadar sürecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Personel alımı başvuruları 3-18 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ya da isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi aracılığı ile gerçekleşecek.

Başvuru sonuçları, www.ktb.gov.tr adresinden ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr'den duyurulacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

- Türk Vatandaşı olmak,

- 18 - 35 yaş arasında olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak,

- Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.