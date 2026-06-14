Kültür Yolu Festivali’nde Onur Anıtı yine yok

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali, 20- 28 Haziran tarihleri arasında Samsun’da sanatseverlerle buluşacak. Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine kadar çok sayıda etkinliğin yer alacağı festival için hazırlanan tanıtım afişleri, kentteki kamu kurumlarının dış cephelerine asıldı. Ancak afişlerde, Samsun’un simgelerinden Onur Anıtı’na yer verilmemesi dikkat çekti. Geçen yılki festival afişlerinde de Onur Anıtı’nın kullanılmaması eleştirilmiş festival direktörü Selim Terzi, düzenlenen basın toplantısında konunun gelecek yıl düzeltileceğini söylemişti. Terzi, kendisine yöneltilen “Onur Anıtı yerine neden Saat Kulesi kullanıldı? Samsun’un simgesi Saat Kulesi mi?” sorusuna, “Kültür Yolu’nun tek bir logosu var. Bu şehirlere özgü bir çalışma. Her sene o şehirden kültür ve turizm ikonu seçiliyor. Bakanlığımıza bağlı arkadaşlarımız tema çalışması yaptı. Saat Kulesi’ni seçmişler. Atatürk, kırmızı çizgimizdir. Samsun şehrinin hassasiyetini de anlayabiliyorum. Seneye düzelteceğiz” yanıtını vermişti. ADD’den tepki Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi’nden yapılan açıklamada, kültür ve sanat etkinliklerinin topluma katkısının önemsendiği belirtilerek “Samsun’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni bu anlayışla takip ediyoruz. Ancak festivalin tanıtım afişlerinde ve görsellerinde, Kurtuluş Mücadelesi’nin başladığı, Cumhuriyete giden yolun ilk adımının atıldığı Samsun’un tarihsel kimliğine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesini önemli bir eksiklik olarak görüyoruz” dendi. Açıklamada, “İlgili kurumlar tarafından hassasiyetimizin değerlendirileceği ifade edilmişti. Buna rağmen aynı eksikliğin devam etmesi üzüntü vericidir” ifadeleri kullanıldı. Samsun’un sıradan bir şehir olmadığı vurgulanan açıklamada, “Samsun, kurtuluşun ilk adımının atıldığı, Cumhuriyet tarihimizin en önemli simge kentlerinden biridir. Bu nedenle kentimizde gerçekleştirilen ulusal etkinliklerin tanıtımlarında Atatürk’e ve Milli Mücadele ruhuna hak ettiği şekilde yer verilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu.