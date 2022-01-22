Kulüpler finansal çıkmazda!

22 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

Bir önceki döneme göre gelirlerde artış varmış gibi görülmekle birlikte, esas itibarıyla kulüpler hâlâ pandemi öncesi gelirlerine ulaşamadı. Yine kulüplerin bilanço ve gelir tablolarında gerek Covid-19 gerekse ekonomik konjonktürden kaynaklanan olumsuzluklar devam ediyor.

FAN TOKEN SATIŞI FENERBAHÇE’Yİ KÂRA GEÇİRDİ

Fenerbahçe’nin ara dönemi kârla kapatmasındaki en önemli faktör, kulübün geçen yıl fan token ihracı nedeniyle ilave gelir elde etmesi. Başkanın açıklamalarına göre kulüp fan token satışından yaklaşık 300 milyon TL civarında ilave gelire ulaştı. Bu da Fenerbahçe’nin ara dönemi kârla kapatmasına olanak sağladı. Fenerbahçe ara dönemi 46.5 milyon TL kârla kapattı. Fenerbahçe 184 milyon TL döviz açığına sahip görünüyor.

TRABZONSPOR:

Diğer dört kulüpte en yüksek zarar 241 milyon TL ile Trabzonspor’da gerçekleşti. Bunda en önemli faktör kulübün yeni oyuncu transferleri sonra oyuncu ücret maliyetlerinde gerçekleşen 70 milyon TL’lik artış. Trabzonspor 228 milyon TL döviz açığı ile en yüksek kur riskine maruz kalmış ikinci kulüp durumunda.

BEŞİKTAŞ:

Beşiktaş’ta Şampiyonlar Ligi gelirleri, kulübün daha fazla zarar etmesinin önüne geçti. Beşiktaş’ta zarar bir önceki döneme paralel gitti. Geçen dönemde 64.7 milyon TL zarar eden kulüp, bu dönemi 65.1 milyon TL zararla kapattı. Beşiktaş’ın taşıdığı açık döviz pozisyonu ise 194 milyon TL’ye ulaşmış görünüyor.

GALATASARAY:

Galatasaray’da zarar bir önceki döneme göre yüzde 45 azalarak, 53 milyon TL civarında gerçekleşti. Galatasaray 290 milyon TL’lik döviz açığı ile dört kulüp içinde en yüksek açık döviz pozisyonu taşıyan kulüp konumunda. Bu durum kulübün mali yapısını kur hareketlerine karşı daha kırılgan hale getiriyor.

YAPISAL SORUNLAR KRONİKLEŞTİ

Pandemi nedeniyle gelirlerinin yüzde 30’unu kaybettiler.

TL’deki devalüasyon, kulüplerin yabancı para maliyetlerini artırdı. TL’de yaşanılan değer kaybının ve enflasyonun 4 kulübe etkisi yaklaşık 600 milyon TL oldu. Geçen yıla göre toplam maliyetleri yüzde 50 arttı.

Yayın haklarında önce azalışa gidilmesi ve 2020’de de TL’ye dönülmesi nedeniyle, Süper Lig kulüplerinin gelir kayıpları 1.9 milyar TL’ye ulaştı. Bundan en büyük yarayı 4 büyük kulüp aldı.

Kulüp yönetimleri ne yazık ki yetersiz. İyi yönetilememekten dolayı kulüplerin her geçen yıl sorunları giderek arttı ve diğer ekonomik olumsuzlukların da etkisiyle finansal bir krize dönüştü.

DÖVİZ AÇIĞI VERİYORLAR

Dört kulübün döviz yükümlülükleri, döviz varlıklarını aştığı için döviz açığı veriyorlar. 4 kulübün döviz pozisyon açığı toplamı 896 milyon TL civarında. En yüksek döviz pozisyon açığı olan kulüp ise 290 milyon TL ile Galatasaray.

BORÇLAR, GELİRİN 7 KATI!