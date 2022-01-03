TFF ve kulüplerden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2022 Pazartesi, 11:25
TFF ve kulüplerden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı ancak genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edildiği belirtildi.

TFF ve kulüplerden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

TFF de resmi sitesinden Ali Koç için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Mesajda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TFF ve kulüplerden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

BEŞİKTAŞ'TAN MESAJ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" denildi. 

TFF ve kulüplerden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor da "Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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