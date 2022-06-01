Kumburgaz'da otomobil durağa girdi: Ölü ve yaralılar var!

01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:17

İstanbul Kumburgaz'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil, otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı. Bir kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLİYOR

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

Kaza nedeniyle trafikte de aksama yaşanıyor.