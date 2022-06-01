Kumburgaz'da otomobil durağa girdi: Ölü ve yaralılar var!

D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde kaza yapan bir otomobil, durağa girdi. İlk belirlemelere göre kazada bir kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

DHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:17
Kumburgaz'da otomobil durağa girdi: Ölü ve yaralılar var!
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İstanbul Kumburgaz'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil, otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı. Bir kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLİYOR

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

Kaza nedeniyle trafikte de aksama yaşanıyor.


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