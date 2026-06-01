KUMPASDER’den Kılıçdaroğlu’na tepki

Ergenekon, Balyoz ve diğer FETÖ kumpasları mağdurlarının 2015’te kurduğu KUMPASDER, CHP’nin atanmış genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP lideri Özgür Özel ve arkadaşlarını FETÖ’cülükle suçlamasına yanıt verdi. Derneğin dünkü yazılı açıklamasında, “FETÖ’nün siyasi destekçileri perdelenip örtülürken önüne gelene ‘FETÖ’cü’ damgası vurularak adeta FETÖ’ye yeni nefes boruları açılıyor. 15 Temmuz kalkışmasında özellikle oluşturulan veya netleşmesine izin verilmeyen ‘gri’ alanların siyasi argüman olarak kullanılmasını son derece endişeyle takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Ülkemizin hızlı değişen gündeminde birçok şey unutuluyor, hafızalardan siliniyor. Ancak bizler FETÖ kumpasları ile yaratılan hukuksuzluk döneminde kimlerin yanımızda, kimlerin bizleri gömmek için kazma kürek beklediğini unutmuyoruz. Sadece bize değil, Türkiye Cumhuriyeti’ne kumpaslar kurulurken ‘sessiz çığlık’ meydanlarında bizlerle yan yana duranları, cezaevlerinde bizleri, yalnız bırakmayanları, hukuk ve adalet çabalarımıza destek olanları; ölümüzde, dirimizde yanımızda olanları bugün bir kez daha minnetle hatırlıyor, boş laflara karnımızın tok olduğunu hatırlatıyoruz” dendi.

Açıklama, “Biz, 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında kimlerin eyyamcılıkla televizyon başına oturup ne olacağını beklediğini, taraf belirleyemediğini de kimlerin meydanlara, teslim alınmak istenen TBMM’sine koştuğunu da unutmadık, unutmayacağız” cümlesiyle son buldu. 15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu, gelişmeleri İstanbul Bakırköy’de televizyon karşısından takip ederken Özgür Özel TBMM’ye gitmişti.