Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik: 3 ay vade imkanı
Kur korumalı mevduat sisteminde vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı getiren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kur Korumalı Mevduatta (KKM) vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı getirildi. Yapılan düzenleme ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler için KKM’de dövizden TL’ye dönüş için en kısa vade 6 aydan 3 aya indirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kur korumalı mevduat sisteminde vadesi gelenlere yenileme imkanı getirildi.
Vadesi dolan ancak sistemde kalmak isteyenler, ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilecek.
Öte yandan, yurt içi yerleşik tüzel kişiler için kur korumalı mevduatta dövizden Türk Lirası'na dönüş için en kısa vade 6 aydan 3 aya indirildi. Böylece, şirketler dövizlerini 3 aylık süre için dönüştürebilecek ve vade sonunda ise yenileme imkanına sahip olabilecek.
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