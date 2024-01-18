Kuraklıkla boğuşan Bodrum’a yeni içme suyu hattı

Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:42

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:42

Bodrum’da yaşanan su sorunlarının çözümü için 2014 yılından bu yana birçok farklı çalışmayı hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü bu kapsamda yeni içme suyu kaynaklarını sisteme dahil etmenin yanı sıra bu suyun aktarımında meydana gelen kayıp kaçağın önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

KAYIP KAÇAK ORANI YÜZDE 30 AZALDI

Bodrum’da 2014 yılından bu yana 340 bin metre yeni içme suyu hattı yapan Büyükşehir ekipleri kayıp kaçak oranını yüzde 30 oranında azalttı. Yapılan 5,4 Milyon ton tasarrufla başta Gümüşlük, Koyunbaba ve Yahşi Mahalleleri olmak üzere birçok vatandaşa içme suyu hizmeti verildi. Özellikle Devlet Su İşleri Bodrum ana isale hattında meydana gelen patlaklara da müdahale etmeye devam eden ekipler bu kapsamda bu hatlardaki 3 bine yakın arızayı tamir etti. DSİ hattında meydana gelen patlaklar nedeniyle 6 Milyon metreküpün üzerinde su kaybı ve 80 Milyon TL’yi aşan maddi kayıp yaşandığı öğrenildi. HDPE tip borularda kusurun kabulü ve MUSKİ’ye tahakkuk edilen borcun silinmesi akabinde MUSKİ ekiplerince 2023 yılında yılda ortalama 200 arızaya sebep olan 10 bin 340 metrelik kısım yenilendi ve yeni hatlarda hiç arıza meydana gelmedi. Yine DSİ tarafından yapılan bu hatların 2025 yılında 508 bin kişiye hizmet vereceği hesaplanırken günümüz yaz aylarında dahi Bodrum nüfusunun 1 Milyona ulaştığı belirlendi. Bu nedenle kayıp kaçağın önemli miktarda düşürülmesine rağmen hatların yeterli suyu taşıma kapasitesinden uzak olduğu belirtiliyor.

MUSKİ TARAFINDAN DSİ’YE 98 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI

Boru seçiminden imalatına kadar birçok hatası bulunan ve mahkeme kararıyla da bu yanlışların ortaya konduğu isale hattı için MUSKİ tarafından DSİ Genel Müdürlüğüne 98 milyon TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Yine bu ödemenin yanı sıra hatta meydana gelen patlakların tamiri için yine MUSKİ tarafından 80 milyon TL harcama yapıldı. Mahkeme tarafından atanan bilirkişinin hatların hatalı olduğu tespit edilmesine rağmen henüz hukuki süreç tamamlanmadı. Davalar sonuçlanana kadar geçecek sürede vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına MUSKİ tarafından gerekli projeler hazırlandı ve 2011 yılında yapılan devir teslim tutanağı gereği DSİ’den onay istendi. 2023 yılı aralık ayında gelen onayın akabinde Güney İsale Hattı (Bitez-Akyarlar Arası) hidrolik düzenleme çalışmalarının birinci etabına Bitez Mahallesinde başlandı.