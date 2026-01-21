Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisinin kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiası: Annenin adalet çığlığı

Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisinin, üç yaşındayken kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması geçen hafta İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Dosyada gizlilik nedeniyle kapalı yapılan duruşma 5 Mayıs tarihine ertelendi. Bir sonraki duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor.

Mağdur çocuğun annesi D.Ş. ise adliye önünde adalet nöbetine başladı. Cumhuriyet’e konuşan D.Ş. yaşadıklarını, “Beni en çok üzen adalet nöbetindeyken insanlar önümden hiçbir şey olmamış gibi geçti, bir de üzerine para vermeyi teklif edenlerle karşılaştım. Kâbustaymışım gibi hissediyorum” dedi.

D.Ş., “Gerekirse bu yolda can vereceğim. Ben de kızım da kabul görmüyoruz. Yaşananlar için suçlanıyoruz. Kızım iki aydır okula gidemiyor. Okulda huzur bulması gerekirken hakaretlerle ve dışlanmayla karşılaştık. Kızım baskılardan dolayı doğru düzgün yemek yiyemiyor, bir çocuk ne gibi bir suç işlemiş olabilirdi bu nefreti kazanmak için?” ifadeleriyle anlattı.

“2021’den beri cemaat baskısı altındayım” diyen D.Ş., “Tek başıma altından kalkmam mümkün değil. Girdiğim işlerde, oturduğum mahallede engelleniyorum. Kızımın eğitim hakkı engelleniyor” diye konuştu.

Davanın takipçisi olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Serenay Yaman ve Buse Naz Güneş ise “Talebimiz olayın unutulmaması. Çünkü kamuoyu desteğiyle bu dava açıldı. En başta kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. İtiraz ettik ve dava açıldı. Mahkûmiyet hükmü verilmesi için yeterli delillerin olduğu kanaatindeyiz. Aksi yönde karar hukuki ve vicdani gerekçelerle bağdaşmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.