Kurbağalıdere'ye düşen köpeğini kurtarmak isterken mahsur kaldı
Ataşehir’de Kurbağalıdere'ye düşen Corsi isimli köpeğini kurtarmak isteyen Muhlis Duman, derede mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Duman ve köpeği güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Ataşehir'deki bir taksi durağında arkadaşlarıyla birlikte baktığı Corsi isimli köpeğin Kurbağalıdere'ye düştüğünü gören Muhlis Duman, tereddüt etmeden suya atladı. Duman, köpeğini sudan çıkarmayı başardı ancak kendisi dereden çıkamadı.
Durumu fark eden çevredekiler hemen yardım etmeye çalışırken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdiven yardımıyla Muhlis Duman ve köpeği Corsi'yi dereden çıkardı.
Olay anını cep telefonuyla kaydeden bir arkadaşı, kurtarma sürecini "Durağımızda baktığımız Corsi elim bir kazaya uğradı. Yanımızdaki dereye düştü. Kahraman arkadaşımız Muhlis, kurtarma operasyonunda. İtfaiye bekliyoruz. Köpeği kurtardık ama Muhlis’i kurtaramıyoruz dereden" sözleriyle anlattı.
Muhlis Duman ve köpeği Corsi’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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