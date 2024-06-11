Kurban Bayramı arefesi ne zaman? Arefe günü resmi tatil mi?

Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:14

Güncelleme: 11.06.2024 - 10:14

Kurban Bayramı’nın tarihinin yanı sıra arefe günü de yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram hazırlıklarına günler öncesinden başlamak isteyenler, arefe gününün ne zaman olduğunu ve hangi güne denk geldiğini araştırıyor.



AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Arefe günü bu yıl hafta sonuna denk geldiği için ekstra tatil sayılmayacak. Bayram tatili kapsamında arefe günü yarım gün tatil kabul edilmektedir.

Özel sektör çalışanları çalıştığı takdirde yarım gün mesai ücreti alıyor.

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)