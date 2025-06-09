Kurban Bayramı'nda acı tablo! Bakan Yerlikaya son durumu paylaştı: İlk dört günde 32 ölü, 4 bini aşkın yaralı...

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde meydana gelen 722 trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti. Bayramın ilk 4 gününde ise toplam 32 kişi kazalarda can verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Yerlikaya, "Kurban Bayramı’nın 3. günü (Pazar) 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.227 vatandaşımız ise yaralandı" açıklamasını yaptı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Bakan Yerlikaya bayramın ilk 4 gününde hayatını kaybedenlerin sayısının ise 32’ye yükseldiğini açıkladı.

Yerlikaya, “Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2.960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 4.817 vatandaşımız ise yaralandı” dedi.

Ali Yerlikaya’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"YOLLARIN KURALI OLUR, KRALI OLMAZ…

Kurban Bayramı’nın 3. günü (Pazar) 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.227 vatandaşımız ise yaralandı.

6 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

HIZ YAPMA! SEVDİKLERİN SENİ BEKLİYOR…

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2.960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef

32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti.

4.817 vatandaşımız ise yaralandı.

BİR ANLIK HIZ, BİR ÖMÜRLÜK PİŞMANLIK. YAŞAMA TUTUN…

Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram Tatilinin ilk 4 gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi, Pazar) trafik ekiplerimizce;

1 milyon 912 bin 720 araç denetlendi.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."