Kurban Bayramı'nda işlenen cinayetin sanığına müebbet hapis!

26.01.2026 17:52:00
DHA
Samsun'un Alaçam ilçesinde Kurban Bayramı'nda, husumetlisi olduğu iddia edilen Enes Karagül'ü (18) bıçaklayarak öldüren Süleyman Çağlayan (19), müebbet, olaya karışan Semih K. ve Ünal Can O. ise 16 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alaçam ilçesinde 6 Haziran 2025'te husumetli iki grup arasında Kurban Bayramı'nın ilk günü çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Süleyman Çağlayan tarafından bıçaklanan Enes Karagül, O.K.T ve S.K. (20) yaralandı. Başından yaralanan Enes Karagül, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Süleyman Çağlayan, Semih K. ve Ünal Can O. tutuklandı, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin açılan davanın karar duruşması, Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, sanıklardan Süleyman Çağlayan'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken, Semih K. ile Ünal Can O. ise 16 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

