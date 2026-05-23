Kurban Bayramı tatili hareketliliği başladı: Bodrum'a 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Kurban Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar, özellikle Gümbet, Bitez ve Ortakent kavşakları başta olmak üzere ana yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik polisi ekipleri, yaşanan yoğunluk üzerine kontrol noktalarındaki önlemlerini artırdı.
SON 24 SAATTE 20 BİN ARAÇ
Kavşaklarda ve trafiğin yoğunlaştığı noktalarda ulaşımı kontrollü ve akıcı hale getirebilmek adına çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Son 24 saatte Bodrum'a, 20 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.