Kurban Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu? Kimler idari izin yapabilecek?
Kurban Bayramı tatil takviminin netleşmesi ardından 9 günlük tatil süresinden kimlerin faydalanabileceği soruları gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre, kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu? Kimler idari izin yapabilecek?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Peki, Kurban Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu? Kimler idari izin yapabilecek?
İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?
İdari Izin devlet memurlarını kapsamaktadır. Memurların yanı sıra devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır
ÖZEL SEKTÖR 9 GÜN TATİL YAPABİLECEK Mİ?
Özel sektörde 9 günlük tatil işverenin insiyatifinde olmaktadır.
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