Bakan Işıkhan'dan emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesiyle ilgili açıklama

Bakan Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri 10 Haziran'da, Bağ-Kur kapsamında aylık alanların 11 Haziran'da, SSK kapsamında aylık alanların ikramiyeleri de 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödenecek" dedi. Işıkhan, "Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek" diye konuştu.

AA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 19:38
Bakan Işıkhan'dan emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesiyle ilgili açıklama
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."


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