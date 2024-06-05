Kurban Bayramı tatilinde eczaneler açık mı? Kurban Bayramı tatilinde eczaneler kaç gün kapalı?
Kurban Bayramı ile beraber gündeme geldi. Kabine Toplantısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük sürenin de idari izin kapsamına alındığını ve tatilin 9 güne uzatıldığını açıkladı. Peki, Kurban Bayramı tatilinde eczaneler açık mı? Kurban Bayramı tatilinde eczaneler kaç gün kapalı?
Bayramda eczanelerin kapalı olup olmadığı, Kurban Bayramı'nda ilaç tedariği için eczaneye başvuracak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi tatillerde bir çok kamu, kurum ve kuruluşunun kapalı olmasından dolayı eczanelerin bayram çalışma saatleri de merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı tatilinde eczaneler açık mı? Kurban Bayramı tatilinde eczaneler kaç gün kapalı?
KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
16-17-18-19 Haziran Bayram tatilinde eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.
ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Resmi ve dini bayram günleri haricinde eczaneler sabah saat 09.00 ile akşam saat 19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma, Cumartesi günleri eczaneler açık olmaktadır. Ancak Pazar günü eczaneler hizmet vermez.
Kurban Bayramı tatili günü 24 Haziran Pazartesi sona erecek. Eczaneler 22 Haziran Cumartesi günü hizmet verecek.
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