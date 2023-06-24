Kurban Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz olacak? Bayramda köprü ve otoyollar kaç gün ücretsiz?

Yayınlanma: 24.06.2023 - 15:09

Güncelleme: 24.06.2023 - 15:09

Kurban Bayramı'nda hangi yol ve köprülerin ücretsiz olacağı tatile ya da şehir dışına gidecek yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Yurttaşlar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planlarını yaparak şimdiden yol hazırlıklarına başladı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz olacak? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?



Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 24 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

KGM TARAFINDAN İŞLETİLEN OTOYOLLAR HANGİLERİ?

İzmir - Çeşme Otoyolu, İzmir - Aydın Otoyolu (Işıkkent - Aydın Batı Kesimi ), Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi), Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi), Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi), Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi )

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLMAYAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR HANGİLERİ?

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü

-Osmangazi Köprüsü

-1915 Çanakkale Köprüsü



-Avrasya Tüneli

-Kuzey Marmara Otoyolu

- Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu,

-Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

-Ankara- Niğde Otoyolu

-Malkara Çanakkale Otoyolu













