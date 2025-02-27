Küre dağları Milli Parkı'nda kar güzelliği

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:56

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:56

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın özel 13 noktasından 1'i seçilen Küre Dağları Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.

37 bin 753 hektar alana sahip milli park, doğaseverlerden yoğun ilgi görürken, her mevsim fotoğraf tutkunlarının da akınına uğruyor.

Özellikle Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi ve Armutlu çayırında kar manzarası hayran bırakıyor.

KAR KALINLIĞI 2 METREYİ GEÇTİ

Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın’ın Ulus ilçesindeki bölümlerinde bin 300 rakıma ulaşan dağlarda, kar kalınlığı 2 metreyi geçti.

Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen milli parkta 3 gün devam eden kar yağışının durmasıyla güneş yeniden ortaya çıktı. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini içinde barındıran milli parkta eşsiz manzaralar oluştu.

Milli parkın eteklerinde bulunan beyaz örtüyle kaplanan Drahna Vadisi’ndeki Ulukaya, Alıçlı, Çıraklar, Köklü, Çamdibi, Kozanlı, Aşağıdere, Yukarıdere köyleri ve eşsiz güzellikteki dağlar havadan dronla görüntülendi.