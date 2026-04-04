Kürecik’te

Malatya Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Kürecik Mahallesi'nde 77. kuruluş yıl dönümünde NATO'yu protesto etmek için bir araya geldi. Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel’in de katıldığı grup, “Emperyalist Siyonist saldırganlığa hayır, NATO dağıtılsın Kürecik üssü kapatılsın” pankartı açarak NATO Kürecik Radar Üssü’ne doğru yürüyüşe geçti.

Karahan Geçidi yol ayrımında bölgenin askeri alan olduğu gerekçesiyle durdurulan grup, burada sloganlar eşliğinde tepkisini dile getirdi. Eylemde “Katil ABD Orta Doğu’dan defol”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi”, “Çocuklar ölüyor, dünya susuyor”, “Emperyalist işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın” ve “Halka değil NATO’ya barikat” sloganları atıldı.

“NATO, ABD emperyalizminin politikalarını hayata geçiren bir şer örgütüdür”

EMEP Malatya İl Başkanı Şerif Demirel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Saray iktidarının, ülkemizi ABD’nin yanında savaşa sürükleyen işbirlikçi politikalarına, NATO’ya, üslere ve emperyalist saldırganlığa hayır demek için bugün NATO Üssü’nün bulunduğu Kürecik’teyiz. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sosyalizm ve halk demokrasilerine karşı bir cephe olarak 4 Nisan 1949’da kurulan NATO bugün 77 yaşında. NATO; tarihi boyunca bütün ülkelerde kontrgerilla örgütleri kurarak, orduları eğiten, ülkeleri işgal eden, darbeler tezgâhlayarak hükümetler atayan, esas olarak ABD emperyalizminin politikalarını hayata geçiren bir şer örgütüdür. En son Ukrayna Savaşı bu şer örgütü eliyle çıkarıldı ve büyütüldü.

Eli kanlı bu örgüt, emperyalist bir savaş örgütü olarak, dün olduğu gibi bugün de dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yıl NATO zirvesi 7-8 Temmuz’da Ankara’da toplanacak. Kurulduğu günden beri darbeler düzenleyen, katliamlar yapan, gladyö tipi karanlık örgütlerle çeşitli ülkelerde muhalif güçlere karşı imha siyaseti izleyen, ulusal, etnik, mezhepsel çelişkileri kullanarak iç savaşlar başlatan NATO’nun Türkiye’de zirve düzenlemesini kabul etmiyoruz. Bu ülke, adı Epstein belgelerinde geçen vahşilerin, tecavüzcülerin, istismarcıların ülkesi değildir.

Biz katillerin kırmızı halıyla karşılanacağı bir ülke değiliz. ‘NATO Türkiye’nin güvenliği için iyidir’ propagandası emperyalistlerin çıkarlarının, Türkiye’nin çıkarıymış gibi göstermektir. Ülkeyi korumanın en kestirme yolu: Siyasi iktidarın, ‘Ben üsleri İran’a karşı kullandırmayacağım’ demesidir. Gerçek güvenlik Türkiye’yi bu kirli savaşın tarafı haline getirmek değil, barıştan yana bir politikayla mümkündür.”

“NATO BİR SAVUNMA ÖRGÜTÜ DEĞİL, ÜZERİMİZE BOMBALAR YAĞMASINI SAĞLAYAN BİR ÖRGÜTTÜR”

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, yürüyüşün engellendiği noktada şunları söyledi:

“Bugün Malatya'nın emek ve demokrasi güçleri olarak Kürecik radar üstünde Amerika'nın ve NATO'nun buradaki üstüne karşı protesto eyleminde bir aradayız. 4 Nisan 1949 NATO'nun kuruluş yıl dönümü ve 77 yıl sonra ülkemizde 26 kentte 31 noktada üssü bulunan NATO'yu, Amerikan emperyalizmini, dünyayı yağmaya, işgale, soyguna soyunmuş emperyalistleri ülkemizin dört bir noktasında emek ve demokrasi güçleri olarak protesto ediyoruz.

Amerika'nın, NATO'nun, yağmacıların, soykırımcıların ülkemizde olmasını istemiyoruz. Üstler kapatılsın diyoruz. Kürecik Üssü 2012 yılında planlandı ve kuruldu. O günlerde yine yöre halkı olarak, bölge emekçileri olarak geldik ve tesislerin kurulacağı yerde itirazımızı ifade ettik. Ancak ülkemizin büyük sermayesinin işbirlikçi yöneticileri İncirlik'te olduğu gibi Konya'da, İzmir'de, İstanbul'da olduğu gibi burada da NATO üssü kurmaktan çekinmediler.

Şimdi de aynı şekilde bu işler yetmezmiş gibi hem Adana'da bir kolordu komutanlığı kurmak hem de Boğazlar'da bir komutanlık kurmak yönünde çalışmalar yürütüyorlar. Ve bu çalışmaları halktan saklayarak, halkın vekillerinden saklayarak, Meclis'ten gizleyerek sürdürüyor Milli Savunma Bakanlığı ve AKP iktidarı. Biliyorlar ki son yıllarda Orta Doğu'da ve dünyada halkların kanına giren Amerikalılar, emperyalistler, siyonistler halklarımızın tepkisini fazlasıyla zaten çekmiş durumdalar.

En son bir ayı geçkindir 28 Şubat'tan bu yana İran'da yaşananlar onların yüzünü, sahte söylemlerini gösterdi. Kız çocuklarının okuduğu okula bomba atan Amerika ve Trump yönetimi 168 kız çocuğunun öğrencinin ölümüyle bu kanlı savaşı başlattı. Şimdi halkların tepkisini söyleyen o gerekçe olarak gösterdikleri insan hakları, demokrasi, özgürlüklerin her birinin safsata olduğunu gören halkların tepkisini çeken Trump istediği desteği alamayınca NATO'yu hedefe koyan söylemler kullanıyor. Ama Trump bir yalancı çoban. Trump dün öyle, bugün böyle konuşan bir siyasetçi. Bir burjuva soytarı. O şimdi istediğini elde edemedi diye böyle konuşuyor. Ama biliyoruz ki Rusya'nın sınırına dayanan Ukrayna'yı almak için Rusya'yla savaşı göze alan, NATO'nun genişlemesini isteyen emperyalistler elbette burada yalan söylüyor.

NATO'ya üsler veren Türkiye'nin gericiliğine, işbirlikçiliğine sonuna kadar ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü dünyada yeniden bir paylaşım savaşı sürüyor. NATO'nun kirli sicilini hepimiz çok iyi biliyoruz. O nedenle NATO'nun varlığına, genişlemesine, yeni üstler açmasına, savaşta tükettikleri mühimmatı, savaş sanayini yeniden beslemeye ihtiyaç duymaktadır. O nedenle NATO bir savunma örgütü değil, NATO halkların güvenliğini sağlayan bir kuruluş değil, aksine üzerlerimize bombalar yağmasını sağlayan bir örgüttür.”

“BU ÜST MALATYA HALKININ CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR”

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bizler bugün burada siyasi görevlerimizin, siyasi misyonlarımızın ötesinde bir insan olarak vicdani sorumluluğumuz gereği buradayız. Bugün burada bulunan üst NATO kılıflı Amerikan üssüdür. Bugün burada bulunan radar ve burada bulunan kalkan İsrail'i koruyan bir kalkanken, İran'da çocukların, Gazze'de çocukların, masum sivillerin öldürülmesine neden olan bir kalkandır. Biz ülkede demokrasi, Orta Doğu'nun tamamında barış istiyoruz.

Ama adı Uluslararası Barış Örgütü olan bir örgüt maalesef görevini yerine getirmemektedir. Eğer görevi barışsa bugün İran halkı vurulurken, Gazze halkı vurulurken barışın yanında olması gerekir. Bugün NATO misyonunu maalesef Ortadoğu'da olanlara baktığımızda yitirmiştir. Bir barış örgütü değildir. Amerika'nın çıkarlarına hizmet eden bir örgüttür.

Her şeyden öte Malatya halkı kandırılıyor. Yarın Malatya merkez vurulduğunda, bir savaş durumunda, Malatya'ya yönelik bir saldırı olduğunda buradaki kalkanı koruyan füzeler çalışmayacak. Bu sadece bu dağı korumak için buradalar. Bizler insani sorumluluğumuzun yanında Malatyalılar olarak, Kürecikliler olarak, Akçadağlılar olarak bu üstün burada bulunması can güvenliğimizi tehdit ediyor. Buna dair endişe taşıyoruz. Kendinden binlerce kilometre uzaktaki yerlere sözde barış, sözde demokrasi götürme adı altında o ülkenin kaynaklarına çökme girişimine sahip emperyalistlere karşı duruşumuz nedeniyle hep birlikte buradayız. Kahrolsun emperyalizm diyoruz.”