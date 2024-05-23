Küresel Gıda Güvenliğini Sağlama Konferansı Ankara'da düzenlendi
“Küresel Gıda Güvenliğini Sağlama” konferansı, Ankara'da, Ukrayna Büyükelçiliği, Belçika Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlendi.
Küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik ortak çabaların tartışıldığı “Küresel Gıda Güvenliğini Sağlama” konferansı Ankara’da düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Oleksandr Bankov yaptı. Bankov, panelistlere tahıl ve gıda ürünlerinin tedarikçisi olarak Ukrayna'nın vizyonunu ve attığı adımları anlattı. Açılış konuşmalarının ardından panel katılımcıları, gıda güvenliğini korumak için gerekli ortak çabaları, gıda arzının direncini güçlendirmek için atılabilecek pratik adımları ve ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak için aldığı belirli önlemleri tartıştı.
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